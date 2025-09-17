Спасатели помогли медикам доставить пациентов в стационары Богородского округа

В Богородском округе создали новую аварийно-спасательную службу для поддержки жителей в экстренных ситуациях. В поселках Ногинск-9 и Обухово специалисты оказали помощь бригадам скорой помощи и доставили пациентов в стационары.

Спасательная служба заработала в начале года. Ее организовали на базе Центра гражданской обороны и антикризисного управления.

Основное назначение службы — реагирование на чрезвычайные ситуации, такие как подтопления и пожары. Однако одним из важных направлений работы является поддержка медицинских работников. Спасатели ежедневно помогают перемещать лежачих пациентов от их домов к автомобилям скорой помощи, что значительно облегчает работу медиков.

Такая слаженная работа различных служб помогает обеспечивать здоровье и безопасность жителей Богородского городского округа.