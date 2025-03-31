Спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к ребенку в Егорьевске

Работники 285-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали дверь в квартиру и помогли матери попасть к сыну. Инцидент произошел в Егорьевске.

Заместитель начальника части Андрей Терегерин сообщил, что взволнованная женщина позвонила по номеру 112. По ее словам, она вышла на лестничную клетку, чтобы выбросить мусор, но не смогла вернуться в квартиру, так как дверь оказалась запертой изнутри. В помещении находился девятилетний мальчик, до которого жительница Егорьевска не смогла дозвониться.

«Прибыв по указанному адресу, противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и приняли решение проникнуть через балкон в квартиру, расположенную на втором этаже. Пожарные поднялись на верхний этаж по трехколенной лестнице, после чего осторожно вскрыли балконную дверь с помощью шанцевого инструмента», — добавил Терегерин.

Спасатели выяснили, что с мальчиком все было в порядке, он крепко спал и не слышал звонков.