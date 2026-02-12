Спасатели помогли матери попасть в квартиру, где заперся двухлетний ребенок

В среду, 11 февраля, в Наро-Фоминском городском округе произошел инцидент с двухлетним ребенком. Работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь запертой квартиры.

Заместитель начальника части Юрий Яковлев рассказал, что обеспокоенная мать обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112» примерно в половине второго дня. Женщина ненадолго вышла в подъезд, а мальчик закрылся изнутри.

Прибыв на место, спасатели оценили ситуацию и поняли, что металлическая дверь закрыта изнутри на задвижку. Специалисты вскрыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и обеспечили доступ в жилье. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Радостная мама поблагодарила спасателей за помощь. Работники подразделения порекомендовали не оставлять ключи в замочной скважине и установить механизм с вертушкой, который можно открыть ключом с внешней стороны. Также они посоветовали не использовать классическую задвижку, пока в доме есть маленькие дети.