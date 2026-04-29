Спасатели Подмосковья помогли женщине попасть в запертый дом

Во вторник, 28 апреля, работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли трехлетнего ребенка. Они вскрыли запертую дверь частного дома в деревне Старое Село Можайского муниципального округа.

Около двенадцати часов дня в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мама малыша. Она рассказала, что вышла в тамбур на минуту, а ребенок закрылся изнутри на щеколду.

Прибыв на место, спасатели оценили ситуацию и вскрыли деревянную дверь с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«Радостная мама поблагодарила спасателей за помощь», — рассказал старший смены Михаил Дыкман. Также он напомнил о важности не оставлять детей без присмотра в помещениях с газовым оборудованием и включенными электроприборами. Для безопасности детей работники госучреждения посоветовали родителям установить механизмы, которые можно открыть ключом с внешней стороны.