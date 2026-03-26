Спасатели помогли женщине попасть в запертую квартиру с детьми в Наро-Фоминске

В среду, 25 марта, работники поисково-спасательного поста 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь запертой квартиры в многоквартирном доме в Наро-Фоминском городском округе.

Около шести часов вечера в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что вышла из квартиры на пару минут, закрыв за собой дверь на ключ. В это время ее дети двух и пяти лет по-хозяйски задвинули щеколду изнутри.

Прибыв на место, спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь. С детьми все было в порядке, медицинская помощь никому не потребовалась.

«Оптимальный вариант — установить механизмы с вертушкой, которые всегда можно открыть ключом снаружи», — посоветовал старший смены Александр Ламочкин.