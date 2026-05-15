Спасатели помогли кошке, застрявшей в заборе

В четверг, 14 мая, сотрудники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли кошке, которая застряла в металлическом заборе в городском округе Ступино.

По словам старшего смены Александра Щукина, сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев. Они сообщили, что кошка не может самостоятельно выбраться из-за застревания между металлическими штакетинами.

«Прибывшие на место спасатели увидели, что животное ведет себя агрессивно, поэтому приблизиться к нему было непросто. Сотрудники противопожарно-спасательной службы действовали аккуратно, чтобы не травмировать ни животное, ни себя», — заключил Александр Щукин.

Спасатели надели на кошку боевую одежду, чтобы защитить руки от возможных укусов и царапин, после чего осторожно сняли ее с забора. Кошка не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждалась. После освобождения она сразу убежала.