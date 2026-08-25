Спасатели помогли кошке, застрявшей в решетке радиатора

В понедельник, 24 августа, в Дубненском городском округе работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку. Ее лапа застряла в решетке радиатора отопления.

Заместитель начальника части Михаил Паленов рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка кошки. Она пыталась помочь питомцу самостоятельно, но все попытки оказались безуспешными — любое движение усиливало панику у животного.

Спасатели прибыли на место, зафиксировали положение кошки и аккуратно расширили проем решетки с помощью слесарного инструмента. После освобождения животного убедились, что кошка не травмировалась, и передали ее хозяйке.

Михаил Паленов подчеркнул, что в таких ситуациях важно вовремя обращаться за помощью к профессионалам, чтобы избежать травм у животных.