Спасатели помогли эвакуировать женщину из леса в Волоколамском округе

В субботу, 11 июля, в Волоколамском муниципальном округе сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам эвакуировать женщину из лесного массива.

По словам заместителя начальника части Ирины Месиловой, инцидент произошел около полудня. Женщине, которая собирала грибы в лесу рядом с деревней Тимонино, понадобилась помощь: она оступилась и повредила ногу. Двое спутников пострадавшей — мужчина и женщина — вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи наложили женщине шину на поврежденную ногу, но поняли, что самостоятельно транспортировать ее из леса в машину не смогут. Они запросили помощь спасателей. Сотрудники противопожарно-спасательной службы аккуратно уложили пострадавшую на мягкие носилки и под контролем медиков перенесли ее в медицинский автомобиль.

С предварительным диагнозом «перелом ноги» пациентку доставили в Волоколамскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.