Спасатели получили награды за спасение мальчика из запертой квартиры

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

В среду, 13 мая, в городе Ногинске Богородского городского округа прошло награждение спасателей. Церемония состоялась на базе 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Отмечены были те, кто вызволил малыша из запертой квартиры с включенным газом.

Заместитель начальника территориального управления №6 ГКУ МО «Мособлпожспас», председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Валерий Виноградов рассказал, что 23 апреля спасателям поступила просьба о помощи. Мама четырехлетнего сына обратилась в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

Прибывшие на вызов спасатели своими грамотными и оперативными действиями смогли предотвратить трагедию. Они деблокировали дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и закрыли конфорки, которые малыш успел открыть. Мальчик не пострадал, скопившийся газ не успел осесть вниз.

За высокий профессионализм спасателям вручили награды Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» «За спасение жизни».

