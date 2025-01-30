Спасатели Подмосковья помогли коллегам потушить пожар в Тверской области

Работники отдельного поста 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли коллегам из соседней Тверской области потушить пожар в деревне Вахново. Глубокой ночью там загорелся частный дом.

Сообщение о помощи поступило в четвертом часу ночи. Поскольку подразделение находилось относительно недалеко от места происшествия, работники дежурного караула выехали на подмогу.

Прибыв на место, пожарные увидели, что деревянный одноэтажный дом горит открытым пламенем по всей площади. В нескольких метрах от него располагались хозяйственные постройки с домашними животными, куда в любую минуту мог перекинуться огонь. Специалисты подали пожарный ствол и стали защищать строения.

Спасатели смогли сдержать пламя до прибытия коллег и не дали ему распространиться на соседние постройки. Общими усилиями к пяти часам утра пожар полностью ликвидировали. Никто не пострадал.