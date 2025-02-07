Спасатели Подмосковья назвали способы распознать тонкий лед на водоемах

Из-за аномально теплой зимы лед на водоемах Подмосковья начал быстро таять. Корка во многих местах стала хрупкой и рыхлой, неспособной выдержать даже небольшую нагрузку. Спасатели «Мособлпожспаса» предупредили, как распознать опасный тонкий лед.

Прочность льда зависит от множества факторов, о которых нужно знать, чтобы случайно не оказаться в холодной воде. Специалисты советуют тщательно оценивать состояние ледяной корки и не проверять ее прочность прыжками и ударами ног.

Толщина льда может измениться из-за различных явлений и объектов. В местах с зарослями, вмерзшими корягами, травой, деревьями или мусором чаще появляются полыньи. «Ледяные ловушки» могут скрываться под снегом, так как вода под ним застывает неравномерно.

Кроме того, сточные воды предприятий постоянно подтапливают ледяную корку в зоне стоков и мешают ей стать прочнее. А в местах, где расположены устья рек и ручьев, течение снизу подогревает лед, делая его тоньше и способствуя образованию промоин. Рядом с опорами лед образуется медленнее, а тает быстрее.

На границе между водой и сушей, у самого берега, человек может столкнуться с глубокими трещинами. Распознать непрочный лед можно по цвету: голубой или зеленоватый оттенок — прочный лед; серый или желтоватый цвет — непрочный; белый цвет — очень тонкий.

Спасатели рекомендуют не строить маршруты по замерзшим водоемам без крайней необходимости, не оставлять детей у водных объектов без присмотра и не выпускать животных на тонкую ледяную корку.