Спасатели Подмосковья напомнили правила поведения во время отдыха у воды

Подмосковные спасатели напомнили жителями о правилах безопасности во время отдыха у водоемов. Они провели профилактические беседы на пляжах в разных округах региона.

Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов рассказал, что водоемы опасны в любое время года. Дыхательная система человека не приспособлена к длительному нахождению под водой, поэтому важно быть осторожными.

Жителям напомнили, что при купании важно уметь хорошо плавать и быть уверенным в своих силах и выносливости.

«Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения! Специалисты также настоятельно посоветовали не нырять в незнакомых местах, купаться только в специально оборудованных местах и плавать вместе с хорошо плавающими знакомыми. Не заплывайте за буйки и не удаляйтесь далеко от берега, всегда оставайтесь на виду — это позволит быстро оказать вам помощь при необходимости», — сказал спасатель.

Кроме того, важно проявлять особую бдительность во время отдыха с детьми. Их не следует оставлять без присмотра даже при использовании нарукавников и жилетов.