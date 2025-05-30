Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасности во время отдыха у воды

Купальный сезон начался в Подмосковье. Для жителей подготовили оборудованные пляжи, где можно безопасно и комфортно отдохнуть. Спасатели напомнили о правилах безопасности у водоемов и призвали жителей быть осторожными.

Для безопасного отдыха спасатели рекомендуют выбирать только оборудованные пляжи. Такие места должны быть зарегистрирован в ГИМС МЧС России.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Рашида Мусаева, все пляжи региона проверяют на соответствие песка и воды санитарным нормам.

«При подготовке пляжей к приему отдыхающих внимание обращается не только на соответствие воды и песка санитарным нормам, но и на оборудование спасательных станций, наличие персонала, средств спасения, медикаментов, плавсредств, телефонной связи, оборудованию водоема специальными буйками, отмечающими границы зоны заплыва», — сказал он.

Жителям также напомнили об опасности ныряния в незнакомых местах. Отдыхающих призвали отказаться от спиртного, а также быть осторожными во время купания в холодной воде. Детей также не следует оставлять без присмотра даже на короткое время.