Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасности на дорогах осенью и зимой

С наступлением осени и зимы водителям и пешеходам важно сохранять повышенное внимание на дорогах. Из-за сокращения светового дня и плохой погоды безопасность движения снижается, отметили в «Мособлапожспасе». Сотрудники службы напомнили правила, которые необходимо соблюдать на проезжей части в сезон холодов.

По словам начальника теруправления № 6 Александра Квашнева, отсутствие угроз зависит от дисциплины и взаимного уважения. Водители должны заранее позаботиться о подготовке автомобиля к зиме: проверить тормоза, аккумулятор, электрооборудование. Важно вовремя сменить шины. В гололед и на мокром асфальте с листвой не надо совершать резких маневров, тормозить и ускоряться лучше очень аккуратно.

«Дистанцию до впереди идущего транспорта следует увеличить вдвое. Перед поворотом скорость нужно сбрасывать заранее, плавно. В темное время суток и в туман необходимо всегда использовать ближний свет фар или противотуманные фары для лучшей видимости», — добавил Квашнев.

Пешеходам также нужно быть бдительными, особенно в сумерки и плохую погоду, поскольку на дороге их бывает практически не видно. Прежде чем выходить на проезжую часть, повторяют спасатели, следует осмотреться. Для повышения безопасности можно также прикрепить световозвращающие элементы.

В особенности граждан призывают не переходить дорогу и не выбегать на нее, смотря в гаджет, даже если это происходит на пешеходном переходе.