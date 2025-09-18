Спасатели Подмосковья наградили лауреатов детского творческого конкурса

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 18 сентября прошла церемония награждения победителей шестого регионального конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей». На мероприятии собрались юные таланты из разных уголков региона.

Главным гостем стал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин — спасатель международного класса, за плечами которого многолетний опыт работы.

Именно он вручил заслуженные награды победителям и призерам конкурса. В своей речи Щетинин сделал акцент на том, насколько важно формировать у подрастающего поколения понимание ценности человеческой жизни.

«Хочу выразить благодарность каждому участнику этого замечательного конкурса за ваш труд, творческий подход и искренний интерес к работе экстренных служб. Особенно ценно, что уже в вашем возрасте вы задумываетесь о том, как специалисты помогают пострадавшим, а также о том, как вы сами можете помочь кому-то в трудную минуту. Каждый должен быть готов к совершению геройских поступков и подвигов», — обратился к присутствовавшим Щетинин.

Конкурс был задуман как способ популяризировать среди детей и подростков единый номер 112 и развить у них культуру безопасности.

Также он стал площадкой для творческого самовыражения: участники продемонстрировали свои таланты, а через рисунки и другие работы выразили уважение к профессиям спасателей и пожарных.