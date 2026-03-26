Спасатели Подмосковья организовали контроль за паводками с помощью дронов

Весеннее половодье требует от спасателей максимальной концентрации. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» тщательно следят за ситуацией, чтобы снизить риски, связанные с подъемом уровня воды в реках.

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин пояснил, как организована работа: «Дроны позволяют спасателям держать руку на пульсе там, где наземный контроль затруднен. С их помощью специалисты получают полную картину местности: оперативно выявляют участки с устойчивым ледовым покровом даже при потеплении».

Спасатели проводят распиловку и колку льда для безопасного пропуска паводковых вод. Это помогает увеличить пропускную способность речных русел, снизить нагрузку на гидротехнические сооружения, мосты и берега, а также уменьшить риск подтоплений.