Спасатели отработали ликвидацию массового ДТП с автобусом в Серпухове

На территории шестой пожарно-спасательной части в Серпухове состоялись масштабные тактико-специальные учения, призванные отработать взаимодействие сил экстренного реагирования при ликвидации последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Мероприятие, организованное под эгидой Главного управления МЧС России по Московской области, собрало специалистов различных ведомств, готовых прийти на помощь в самой сложной ситуации. Легенда учений была разработана с учетом возможных реалий: на федеральной трассе М-2 произошло лобовое столкновение между пассажирским автобусом и легковым автомобилем.

Симуляция предполагала наличие множества пострадавших: 20 человек нуждались в немедленной эвакуации, 10 получили травмы различной степени тяжести, а один из пассажиров оказался заблокирован в салоне. Кроме того, сценарий включал разлив технических жидкостей, что создавало дополнительную угрозу возгорания и усложняло работу спасателей.

В условиях, максимально приближенных к реальным, скорость реагирования играла ключевую роль. Особо стоит отметить, что из-за условного возгорания в районе выезда из части, привлечение основных сил 6-й ПСЧ было ограничено, что потребовало оперативной мобилизации других подразделений.

«Первыми к месту условной аварии прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы „Юпитер“ и бойцы 330-й пожарно-спасательной части. Они незамедлительно приступили к выполнению критически важных задач: оперативно оградили опасную зону, чтобы предотвратить доступ посторонних, отключили питание поврежденных автомобилей, что исключило риск короткого замыкания или возгорания, и стабилизировали транспортные средства, чтобы предотвратить их дальнейшее смещение», — сообщили организаторы.

Параллельно с обеспечением безопасности, спасатели приступили к самому сложному этапу — деблокированию пострадавших. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, который позволяет с высокой точностью разрезать металл и освобождать заблокированных людей, бойцы оперативно справились с задачей. После освобождения пострадавших, сотрудники скорой медицинской помощи провели моментальную сортировку, оценив тяжесть травм каждого и подготовив людей к дальнейшей транспортировке.

В роли статистов, максимально реалистично изображавших пострадавших, выступили студенты Серпуховского филиала медицинского колледжа, что добавило учениям особой реалистичности. Проведенные учения позволили не только проверить готовность каждой службы к действиям в условиях чрезвычайной ситуации, но и отработать слаженность их взаимодействия.