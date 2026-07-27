Спасатели отловили змею на приусадебном участке в Клинском городском округе

В пятницу, 24 июля, работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отловили змею на приусадебном участке в Клинском городском округе и выпустили ее в лесу.

В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились хозяева частного дома. Они сообщили, что змея заползла на их участок, где играют дети. Жители не решались самостоятельно ловить пресмыкающееся и опасались за безопасность ребят.

Старший смены Иван Арсентьев рассказал, что спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, они осмотрели территорию и обнаружили обыкновенную гадюку. Это ядовитая змея, поэтому специалисты действовали максимально аккуратно и строго по регламенту.

С помощью специального захвата работники подразделения надежно зафиксировали гадюку, исключив риск побега или случайного укуса. После отлова змею отвезли в ближайший лесной массив и в безлюдном месте выпустили на волю.

Спасатели напоминают, что при обнаружении диких животных и ядовитых змей не стоит пытаться прогнать их самостоятельно. Нужно немедленно звонить в экстренные службы по номеру 112.