Спасатели освободили застрявшую между деревьями девочку в Подмосковье

Во вторник, 26 мая, сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили 11-летнюю девочку. Ее нога застряла между стволами деревьев в Сергиево-Посадском городском округе.

Заместитель начальника части Роман Макаров рассказал, что в 18 часов в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили обеспокоенные родители девочки. Дети играли на улице, и девочка решила перелезть между стволами деревьев. Нога соскользнула и была зажата в районе коленного сустава. Ребенок не смог самостоятельно освободиться.

Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели конечность девочки и оказали ей психологическую помощь. Специалисты раздвинули стволы деревьев с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и аккуратно освободили ногу ребенка. После этого девочка успокоилась и почувствовала себя лучше. От медицинской помощи родители отказались.

Спасатели провели с девочкой беседу, объяснив, чем опасны подобные развлечения на деревьях и других неподходящих объектах.