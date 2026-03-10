Спасатели освободили застрявшего в цепи пса

Во вторник, 10 марта, сотрудники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь сторожевому псу, лапа которого застряла в карабине цепи. Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Спас» в Волоколамском муниципальном округе.

По словам начальника подразделения Владислава Макеева, за помощью обратился охранник СНТ. Мужчина пытался самостоятельно освободить Рекса, но не смог.

Прибывшие на место спасатели аккуратно раскусили карабин цепи с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Все это время пес вел себя спокойно и терпеливо, не мешая работе спасателей.