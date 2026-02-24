Спасатели освободили водителей из искореженных грузовиков после ДТП

В субботу, 21 февраля, сотрудники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками федеральной противопожарной службы помогли двум людям, пострадавшим в аварии в Дмитровском муниципальном округе.

Как рассказала старший смены Любовь Каменщикова, в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о лобовом столкновении двух грузовиков — Sitrak и Hyundai — на 12-м километре трассы А107. В результате аварии водители оказались заблокированы в своих автомобилях.

Прибыв на место происшествия, спасатели первым делом отключили аккумуляторы машин, чтобы предотвратить возгорание. Затем они с помощью специального оборудования вскрыли дверь грузовика Sitrak и освободили мужчину. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и передали медикам. Водителя второго автомобиля также деблокировали и отправили в больницу. Обоих водителей с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу.