Спасатели освободили трассу в Чехове после падения дерева на автомобиль

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что около девяти часов вечера спасатели получили сообщение от владельца автомобиля «Мазда». Мужчина рассказал, что во время движения по трассе в районе поворота на жилищный комплекс «Русское поле» на его машину упало дерево. Крыша и капот иномарки получили повреждения, но сам водитель не пострадал. Дерево перегородило дорогу, и на место происшествия срочно выехала дежурная смена спасателей.

«Прибыв по указанному ориентиру, спасатели приступили к работе. Они распилили дерево на части, освободив автомобиль», — заключил Дмитрий Чебочкин. После этого специалисты противопожарно-спасательной службы убрали транспортное средство и остатки дерева с проезжей части, восстановив движение по автотрассе.