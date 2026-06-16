Спасатели освободили ребенка из запертой машины в Дмитрове

Сотрудники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» вскрыли дверь автомобиля, в котором находился полуторагодовалый ребенок. В службу спасения обратилась обеспокоенная мама мальчика, который, играя с ключами, случайно заблокировал машину.

Случай произошел в Дмитрвое 15 июня. На месте вызова спасатели с помощью специального инструмента осторожно отжали дверь, не повредив замок, и открыли авто.

«Малыш, наплакавшись, крепко спал в кресле, медицинская помощь ему не потребовалась. Вся спасательная операция заняла не более 15 минут. Женщина выразила спасателям огромную благодарность», — рассказала старшая смены Валентина Сутягина.

Позже в службу поступло письмо от матери, где она выразила свою признательность.

«Мой малыш закрылся в машине, играя с ключом, но благодаря слаженным действиям помощь была оказана на высоком уровне, я даже представить не могла, что так филигранно можно отпереть дверь машины. Хочу искренне пожелать мира, добра и тепла вам и вашим близким! Храни Вас Господь», — написано в послании.