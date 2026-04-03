Спасатели помогли заблокированной на балконе пенсионерке в Серебряных Прудах

Сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от соседей, которые услышали крики о помощи. Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что пожилую женщину случайно закрыли на балконе ее питомцы.

Начальник караула ПСЧ-332 Павел Клюев рассказал: «Спасатели оценили обстановку и приняли решение не повреждать входную дверь квартиры, а использовать трехколенную лестницу». Сотрудник спасательной службы поднялся по лестнице и аккуратно открыл балконную дверь, восстановив доступ в квартиру. Пенсионерка была напугана, но в медицинской помощи не нуждалась. Ее домашние питомцы явно обрадовались возвращению хозяйки.