Спасатели освободили палец подростка, застрявший в кресле

Временно исполняющий обязанности начальника части Владислав Беляев сообщил, что днем в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило обращение о необходимости помощи спасателей. Мальчик ковырял пальцем в кресле, и его палец случайно оказался в ловушке. Сотрудники парка попытались помочь, демонтировав часть кресла и отвев подростка в местный медкабинет, но самостоятельно освободить его не смогли.

Спасатели, прибыв на место, осмотрели конечность подростка и приняли решение использовать слесарный инструмент. С его помощью они аккуратно расширили зазор и освободили палец мальчика. Медицинская помощь подростку не потребовалась. Родители, прибывшие позже, выразили благодарность спасателям за быструю и квалифицированную работу.