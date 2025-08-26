Спасатели освободили окруженную болотом собаку в Талдомском округе

Работники 215-й части «Мособлпожспаса» спасли собаку с небольшого острова, окруженного водой. Случай произошел в лесу около поселка Запрудня Талдомского округа.

О животном спасатели узнали от женщины: она заметила собаку, отрезанную от суши, при походе в лес.

Прибыв на место, спасатели принялись искать хвостатого. В этом им помогли оставленные очевидицей ориентиры. Обнаружили четвероногого друга сотрудники спустя полчаса.

«Водную преграду специалист преодолел в водонепроницаемых штанах, вооружившись палкой для прощупывания дна. Обезопасив руки защитными перчатками и убедившись, что пес настроен дружелюбно, спасатель взял собаку на руки и перенес на берег», — отметил старший смены Артем Шмидков.

Как только животное отпустили, оно скрылось в неизвестном направлении.