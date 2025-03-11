Спасатели освободили детей, запертых в квартире в Лыткарине

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Отец ненадолго вышел из квартиры, чтобы выбросить мусор, ключи с собой не взял. Дверь внезапно захлопнулась, за ней остались дети трех и шести лет. Мужчина разволновался и позвонил в службу спасения.

Случай произошел в городском округе Лыткарино.

Прибыв на место, сотрудники Мособлпожспаса принялись вскрывать дверь. С помощью слесарного инструмента им удалось обеспечить доступ в квартиру.

Оказавшись дома, отец успокоил детей и поблагодарил работников. В службе спасения отметили, медицинская помощь детям не потребовалась.

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