Спасатели освободили детей, запертых в квартире в Лыткарине
Отец ненадолго вышел из квартиры, чтобы выбросить мусор, ключи с собой не взял. Дверь внезапно захлопнулась, за ней остались дети трех и шести лет. Мужчина разволновался и позвонил в службу спасения.
Случай произошел в городском округе Лыткарино.
Прибыв на место, сотрудники Мособлпожспаса принялись вскрывать дверь. С помощью слесарного инструмента им удалось обеспечить доступ в квартиру.
Оказавшись дома, отец успокоил детей и поблагодарил работников. В службе спасения отметили, медицинская помощь детям не потребовалась.
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