Спасатели оперативно устранили последствия ливня в одном из дворов Ногинска

В связи с обильными осадками 15 апреля в Ногинске, в доме № 39 на Советской улице, произошло серьезное подтопление придомовой территории. Сложность заключалась в том, что в жилом многоквартирном доме также располагается отдел Федеральной службы исполнения наказаний.

В 10 часов на место выехала дежурная смена аварийно‑спасательного формирования в составе пяти человек. В ходе работ специалисты использовали мотопомпу и пожарные рукава для откачки воды. В 11:00 сотрудники спасательной службы успешно закончили работы и устранили подтопление.

По словам руководителя смены, оперативность реагирования была критически важна: скопление воды могло привести к повреждению электрооборудования и создать угрозу безопасности как жильцов, так и сотрудников ФСИН. Благодаря своевременно принятым мерам ситуацию удалось стабилизировать — воду откачали. Сотрудники ФСИН поблагодарили ногинских спасателей за оказанную помощь.