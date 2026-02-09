Спасатели оказали помощь улетевшим в кювет водителям в Московской области

Заместитель начальника теруправления №11 Дмитрий Новиков сообщил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших, но водителям необходима была помощь спасателей.

«Первый случай произошел на 128-м километре трассы М-5 «Урал» в Луховицком округе. На место оперативно прибыли пожарные ПСЧ-229. Огнеборцы расчистили подъезд к провалившемуся в сугроб автомобилю, после чего с помощью динамической стропы вытащили его на проезжую часть. Второй раз помощь спасателей потребовалась водителю, съехавшему с дороги в кювет в районе поселка Биорки Коломенского городского округа. Прибывшие на место огнеборцы ПСЧ-316 вытянули из снежного плена автомобиль и вернули его на дорогу. В медицинской помощи никто из водителей не нуждался», — рассказал Дмитрий Новиков.