Спасатели оказали помощь раненому псу в Серпухове

Работники 330-й части «Мособлпожспаса» оказали помощь псу, который травмировал лапу. Случай произошел в Серпухове 30 июля, рассказали в пресс-службе организации.

В середине дня к воротам части пришел бездомный пес, он не лаял и не проявлял агрессии, а просто лежал. Его задняя правая лапа была сильно рассечена и кровоточила, на входящих и выходящих сотрудников бедняга смотрел умоляющими глазами.

Начальник караула Игорь Евдокимов поделился, что те не остались равнодушными. В части вызвали уборщицу служебных помещений, которая раньше работала ветеринаром.

Сотрудница с помощью медикаментов усыпила раненого наркозом и зашила порез. Уточняется, что рана была глубокой, важно было вовремя остановить кровь и предотвратить заражение.

Псу надели защитный воротник и оставили в части.

«Пожарные уже придумали кличку для нового члена команды — Тотошка. Эта история — еще одно доказательство, что спасатели помогают не только людям, но и тем, кто не может попросить о помощи словами», — заключил Евдокимов.

Теперь питомец будет жить под присмотром.