Спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП в Орехово-Зуевском городском округе

По словам начальника ОП ПСЧ-243 Павла Сергеева, около 11:30 в службу экстренных вызовов «Система-112» поступили сообщения от свидетелей о столкновении двух автомобилей.

«Прибыв на место, спасатели установили, что произошло столкновение автомобиля Renault Logan и грузовой Газели. В результате аварии пострадали два человека. Работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы машин во избежание возгорания», — отметил Павел Сергеев.

После этого специалисты аккуратно извлекли пострадавших и транспортировали их в машины скорой помощи. Мужчину 36 лет с подозрением на переломы обеих ног и руки и мужчину 42 лет с подозрением на перелом шейки бедра госпитализировали в больницу.