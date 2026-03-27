Спасатели обучили школьников Луховиц правилам эвакуации

Мероприятие вышло за рамки обычной лекции. Школьники не только увидели работу профессионалов, но и сами примерили на себя роли спасателей и медиков. Первым этапом занятия стало знакомство с современной техникой. Бойцы ПСЧ-229 развернули перед детьми оснащение пожарного автомобиля. Подросткам продемонстрировали «начинку» спецмашины: от гидравлического инструмента, способного разрезать металл при ДТП, до тяжелых дыхательных аппаратов и костюмов, защищающих огнеборцев в эпицентре пожара. Каждому желающему объяснили назначение приборов, которыми спасатели пользуются в своей ежедневной борьбе за жизни людей.

«Ребята смогли попробовать свои силы в роли санитаров. Это не просто игра — так они учатся слаженности и хладнокровию, которые необходимы в экстренных ситуациях. Мы уверены, что такие уроки оставляют в памяти детей знания, которые однажды могут спасти чью-то жизнь», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Луховицы Иван Грибков.