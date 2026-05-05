Минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Можайске

Заместитель начальника ПСО №2 Денис Совенков рассказал, что о взрывоопасном предмете в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы происшествия. Они при расчистке лесополосы для прокладки газовой траншеи нашли подозрительный предмет, сросшийся со стволом дерева и его корнями.

Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как 82-миллиметровую минометную мину времен ВОВ. Используя взрывобезопасный контейнер, специалисты перевезли снаряд на специальный полигон, где обезвредили в соответствии с инструкцией. Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Можайского округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации.