Спасатели обезвредили боеприпас времен ВОВ в Можайском округе

Жители деревни Некрасово сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» об опасной находке. Взрывоопасный предмет был обнаружен в поле на расстоянии двух километров от населенного пункта.

Прибыв на место, специалисты идентифицировали подозрительный предмет как 203-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Так как боеприпас находился на достаточном удалении от населенных пунктов, специалисты обезвредили его на месте.

Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Можайского муниципального округа с момента обнаружения снаряда и до его полной ликвидации.