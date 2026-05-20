Спасатели обезвредили боеприпас времен ВОВ в Можайском округе
В среду, 20 мая, специалисты маневренно-поисковой группы специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали боеприпас, обнаруженный в Можайском муниципальном округе.
Жители деревни Некрасово сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» об опасной находке. Взрывоопасный предмет был обнаружен в поле на расстоянии двух километров от населенного пункта.
Прибыв на место, специалисты идентифицировали подозрительный предмет как 203-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Так как боеприпас находился на достаточном удалении от населенных пунктов, специалисты обезвредили его на месте.
Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Можайского муниципального округа с момента обнаружения снаряда и до его полной ликвидации.