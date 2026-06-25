Спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Клину

В четверг, 25 июня, специалисты обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Клинском городском округе. Его обнаружили жители деревни Кузнецово во время хозяйственных работ на земельном участке.

Начальник отряда специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Тепленин рассказал, что взрывотехники прибыли на место и идентифицировали находку как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Спасатели поместили боеприпас в контейнер и транспортировали его на полигон, где обезвредили согласно инструкции.

Работники ПСП ПСЧ-313 обеспечивали взаимодействие взрывотехников с экстренными службами округа с момента обнаружения снаряда до его ликвидации.

Сергей Тепленин отметил, что неразорвавшиеся боеприпасы, долго находящиеся в грунте, крайне опасны. Он напомнил, что при обнаружении взрывоопасных объектов нужно сразу сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112 и не прикасаться к боеприпасам, чтобы не спровоцировать детонацию.