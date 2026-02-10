Спасатели обеспечат теплом жителей Электрогорска при авариях на теплосетях

В течение двух дней, 30 и 31 января, спасатели поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали пункты обогрева для жителей города Электрогорск в Павлово-Посадском городском округе. Здесь проводились срочные работы по устранению технологических нарушений на магистральных тепловых сетях.

30 января в районе улицы Горького произошло техническое нарушение на магистральном трубопроводе. Это привело к снижению параметров теплоснабжения в многоквартирных домах. На следующий день произошел новый инцидент на улице Классона, из-за чего без тепла остались несколько жилых домов и здание больницы, где, к счастью, не было пациентов.

«Для оперативной помощи населению спасателями были развернуты мобильные пункты обогрева, и все желающие могли ими воспользоваться», — пояснил заместитель начальника территориального управления №6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Федосов. Работы по обоим адресам были успешно завершены в день возникновения инцидентов, и подача тепла была восстановлена.

В ликвидации последствий принимали участие силы и средства ГУП МО «МосОблВодоканал».