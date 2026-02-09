Спасатели нашли заблудившуюся во время лыжной прогулки девушку

В субботу, 7 февраля, сотрудники 244-й и 246-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с волонтерами из отряда «Лиза Алерт» приняли участие в поиске девушки. Она заблудилась во время лыжной прогулки в Одинцовском городском округе.

По словам начальника ПСЧ-246 Дмитрия Грачева, в службу экстренных вызовов «Система-112» обратился отец 23-летней девушки. Мужчина был взволнован и сообщил, что разминулся с дочерью в Мещерском парке. Он отметил, что девушка плохо ориентируется на местности.

Прибыв на место, спасатели определили радиус поиска и приступили к прочесыванию территории. Оперативность и слаженность действий позволила найти заблудившуюся в кратчайшие сроки. Медицинская помощь девушке не потребовалась.