Спасатели нашли заблудившихся грибников в лесном массиве в районе Чехова

В среду, 15 июля, спасатели 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с коллегами из АСГ «Чехов Спас» и АСО-4 (Москва) искали заблудившихся в лесу мужчину и женщину.

Как рассказал спасатель-водитель 311-й ПСЧ Александр Хомяков, в шестом часу вечера по номеру «112» обратилась за помощью женщина 52 лет. Она объяснила, что вместе с товарищем того же возраста они пошли собирать грибы в лес со стороны деревни Жохово (район Новой Москвы) и заблудились.

Спасатели дежурной смены сразу же отправились на поиски. Группировка рассредоточилась по району поиска. По словам Александра Хомякова, первые координаты, которые получили спасатели от добровольцев «Лиза Алерт», указывали на нахождение потерявшихся возле одного из столбов линии электропередачи в районе деревни Сандарово.

Поиски осложнялись перебоями связи, но спасатели продолжали работу, продвигаясь по лесу и включая сирену аварийно-спасательного автомобиля. В итоге грибников нашли примерно возле 160-го столба. Мужчина и женщина выглядели уставшими, но медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели сопроводили грибников к машине и по их просьбе отвезли к деревне Жохово, где они оставили свой автомобиль.