Спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника в Подмосковье

В пятницу, 24 июля, спасатели и волонтеры обнаружили 44-летнего мужчину, который заблудился в лесном массиве и провел там ночь.

Вечером 23 июля в службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение от заблудившегося в лесу мужчины. Заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Виктор Пересада рассказал, что через некоторое время мобильный телефон грибника разрядился. Несмотря на это, поисковая группа смогла определить примерные координаты его местонахождения.

Спасатели и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» и «СолнСпас» обследовали лесной массив и добрались до точки, где был зафиксирован последний сигнал мобильного устройства, но мужчины на месте не оказалось. Поисковые работы шли с вечера и до рассвета и продлились около 15 часов.

«Спасатели работали на отклик, подавали световые и звуковые сигналы до тех пор, пока не удалось найти грибника. Мужчину вывели из лесной чащи и передали медикам», — уточнил Виктор Пересада. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась.