Спасатели напомнили жителям Раменского о правилах похода в лес

Сотрудники службы спасения в Раменском вновь напомнили жителям о том, какие правила нужно соблюдать при походе в лес. Они привели в пример историю 95-летней местной жительницы, которая пренебрегла мерами и потерялась в лесу.

Отправляясь в лес, важно не забыть взять с собой заряженный телефон, сказать родственникам о том, в какой лес вы идете и когда планируете вернуться.

«Людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо взять с собой воду и таблетки. Также не стоит отказываться от компаса или программ на мобильном телефоне, которые помогут сориентироваться в пространстве. Например, можно приобрести часы с GPS-трекером для отслеживания местоположения», — прокомментировал директор «РамСпас и ПЧС» Виталий Столбов.

Также лучше надеть яркую одежду и взять с собой перекус, а в экстренной ситуации звонить в 112.

Кроме того, спасатели рассказали историю 95-летней пенсионерки, которая потерялась на этой неделе в лесу Раменского округа. Женщина пошла за грибами в СНТ «МГУ» вечером без телефона, не смогла найти дорогу домой и была вынуждена переночевать в лесу.

Волонтеры, полицейские и местные жители пытались найти бабушку, но безрезультатно. С утра Агафья Петровна самостоятельно вышла к другому СНТ. Местные жители помогли ей добраться до дома.

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