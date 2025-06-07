Спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности неофициальных пляжей

Работники «Мособлпожспаса» провели рейд в местах запрещенного купания. В ходе проверок сотрудники побеседовали с отдыхающими и объяснили им, чем опасно купание на диких пляжах, сообщили в пресс-службе организации.

«Погода в регионе комфортная для отдыха на природе, и многие жители Подмосковья стремятся провести время на берегу пруда или речки. К сожалению, выбирая место для проведения досуга, граждане часто игнорируют знаки, запрещающие купание, думая, что не будут заходить в воду», — рассказал заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

Спустя время, желание охладиться все-таки появляется. Однако стоит помнить, что предупреждения расположены неслучайно: в таких водоемах есть риск запутаться в водорослях, получить травму или попасть в сильное течение. Кроме того, у них может быть грязное дно и вода.

Замначальника призвал купаться только на оборудованных пляжах. В случае непредвиденных ситуаций там могут прийти на помощь спасатели и медики. Также в организации напомнили о правилах поведения на берегу.

Важно не оставлять без присмотра детей, даже если они не плавают, и не заходить в воду в состоянии опьянения. Вода в реках и озерах еще холодная: риск спазма сосудов, возникновения судорог из-за нее очень высок. В такие моменты человек начинает паниковать и может утонуть.

Спасатели посоветовали немного подождать, когда температура воды поднимется выше 18 градусов, и пожелали провести купальный сезон безопасно.