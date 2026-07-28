Спасатели напомнили о правилах безопасности при катании на катамаранах

Катамараны стали популярным средством для отдыха на воде. Они удобны и маневренны, но требуют соблюдения правил безопасности.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин подчеркнул, что пренебрежение мерами безопасности может привести к серьезным последствиям.

Спасатели рекомендуют перед выходом на воду согласовать маршрут и скорость движения с попутчиками, а также проверить целостность корпуса и исправность механизмов катамарана. Спасательные жилеты обязательны для всех пассажиров. Садиться в катамаран следует по одному, чтобы не нарушить его остойчивость.

Специалисты напоминают, что катамаран оснащен педальным приводом и его иногда называют водным велосипедом. Однако это не повод развивать чрезмерную скорость или игнорировать других отдыхающих. Резкие маневры, перегрузка, пересадки во время движения и употребление спиртных напитков категорически запрещены.

Нельзя кататься в темное время суток, доверять управление несовершеннолетним без сопровождения взрослых, разрешать детям баловаться или прыгать с борта в воду. После завершения прогулки нужно причаливать к берегу или пирсу на малом ходу, выходить из катамарана следует по очереди и осторожно. Судно необходимо надежно закрепить у причала.

Если катамаран опрокинулся, спасатели советуют держаться за борт и совместными усилиями толкать его к берегу, помогая тем, кто плавает хуже.