Спасатели напомнили меры безопасности отдыхающим на реке Осетр в Серебряных Прудах

Работники 207-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды вдоль реки Осетр в Серебряных Прудах. По словам заместителя начальника управления Эдуарда Морозова, из-за сохраняющейся в Подмосковье жаркой погоды в конце лета, многие жители продолжают проводить время у водоемов.

Спасатели призывали отдыхающих соблюдать меры безопасности. Морозов также сообщил, что специалисты напомнили отдыхающим о необходимости купаться только в оборудованных местах и не игнорировать знаки, запрещающие купание, так как это может привести к трагическим последствиям.

Работники «Мособлпожспаса» порекомендовали ограничить время пребывания в воде, воздерживаться от употребления алкоголя и следить за детьми у воды, а также раздали памятки с полезной информацией и номерами экстренных служб.

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