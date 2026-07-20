Спасатели «Мособлпожспаса» помогли госпитализировать женщину с признаками инсульта

В субботу, 18 июля, работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам транспортировать женщину с признаками инсульта. Инцидент произошел в городском округе Кашира.

Поздно вечером диспетчер службы экстренных вызовов «Система 112» сообщил спасателям, что медикам нужна помощь в срочной госпитализации тяжелобольного человека.

Заместитель начальника части Евгений Закатаев рассказал, что по указанному адресу спасатели уложили пациентку на мягкие носилки. Специалисты аккуратно вынесли женщину из квартиры на четвертом этаже и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.

Евгений Закатаев подчеркнул, что работники госучреждения регулярно оказывают помощь не только при пожарах и ДТП, но и в сложных бытовых ситуациях.