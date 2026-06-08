Спасатели Подмосковья провели мониторинг мест отдыха у воды

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин сообщил, что с наступлением тепла многие жители и гости Подмосковья устремляются к воде, однако это может быть опасно, если пренебрегать правилами безопасности.

По словам Вадима Беловошина, к мониторингу привлекалось 79 работников противопожарно-спасательной службы и 31 единица техники. Специалисты оценили заполняемость водоемов и провели профилактические беседы с более чем 1100 отдыхающими. Спасатели напомнили отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде, рассказали о запрете купания в необорудованных местах и о необходимости следить за детьми.

«Специалисты рекомендовали выбирать только официальные пляжи, где дежурят спасатели и дно проверено», — уточнил Вадим Беловошин. Спасатели предупредили, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра у воды, заплывать за буйки или подавать ложные сигналы о помощи. Также они напомнили, что резкое охлаждение нагретого на солнце тела может вызвать судороги, поэтому перед купанием стоит немного отдохнуть в тени.

Мониторинг таких объектов позволяет предотвращать происшествия на воде. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обращаться за помощью по телефону «112».