Спасатели ликвидируют последствия стихии в Подмосковье

В понедельник, 27 апреля, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» устраняют последствия сильного ветра и снега, которые привели к массовому падению деревьев в Московской области.

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако сообщил, что с раннего утра в службу экстренных вызовов «Система-112» стали поступать десятки сообщений о поваленных деревьях, блокирующих проезжую часть и повредивших автомобили.

«Мокрый снег налипает на ветки и провода, значительно увеличивая нагрузку. Деревья, особенно с ослабленной корневой системой, не выдерживают и рушатся под тяжестью осадков и порывами сильного ветра», — пояснил Анатолий Плевако.

Спасатели оперативно реагируют на сигналы граждан и выезжают на помощь. Например, в муниципальном округе Чехов за утро упало более 20 деревьев. Специалисты «Мособлпожспаса» совместно с коммунальными службами распиливают и убирают стволы, освобождают транспортные средства и восстанавливают движение на дорогах.

Первый заместитель начальника госучреждения добавил, что в условиях метели и гололедицы спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам и пешеходам соблюдать меры предосторожности.