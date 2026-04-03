Спасатели ликвидировали последствия подтопления в Орехово-Зуеве

В пятницу, 3 апреля, сотрудники 251-й, 253-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с коммунальными службами устранили последствия подтопления в деревне Савинская, деревне Губино и городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа.

Заместитель начальника территориального управления №6 Алексей Зайцев сообщил, что утром диспетчер единой службы экстренных вызовов «Система-112» передал информацию о подтоплении талыми водами приусадебных участков в трех населенных пунктах округа. Среди пострадавших были многодетная семья из деревни Савинская, жители деревни Губино и две пожилые женщины 1949 и 1954 года рождения из города Ликино-Дулево.

Прибыв на места происшествия, специалисты обнаружили, что уровень талой воды достиг 20–30 сантиметров, из-за чего жильцы не могли войти в дома и выйти из них. Спасатели приняли меры по откачке воды: установили мотопомпу для перекачки воды в дренажные водостоки, использовали пожарную автоцистерну и рукавные линии для перекачки воды в ближайшие водосливные канавы. Также они прочистили засорившиеся дренажи, чтобы ускорить сброс воды.

«Благодаря слаженной работе профессионалов удалось значительно снизить уровень воды на подтопленных участках», — подытожил Алексей Зайцев.