Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Орехово-Зуевском округе

В пятницу, 6 марта, сотрудники отдельного поста 243-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи устраняли последствия дорожно-транспортного происшествия в Орехово-Зуевском городском округе.

Начальник ОП ПСЧ-243 Павел Сергеев сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение от свидетелей о столкновении грузового автомобиля FAW и рейсового автобуса на маршруте Куровское – Красное в районе деревни Понарино.

Прибыв на место, спасатели огородили зону аварии, отключили аккумуляторы транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание. Специалисты помогли растащить поврежденные машины и очистить дорогу от обломков. В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса, родившиеся в 1969 и 1989 годах. Медики оказали женщинам первую помощь, но от госпитализации пострадавшие отказались. Другие участники ДТП не пострадали.