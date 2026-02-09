Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Чехове

В субботу, 7 февраля, сотрудники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли устранить последствия аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось на повороте в сторону деревни Чудиново в муниципальном округе Чехов.

Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что информация о столкновении внедорожника «Тойота Прадо» и грузового КамАЗа поступила около шести часов вечера через систему «112».

«К моменту прибытия спасателей водителя и пассажира внедорожника уже вытащили из салона и передали медикам очевидцы происшествия. Водитель получил перелом ребра и был доставлен медиками в травмпункт чеховской больницы, а пассажир с сотрясением головного мозга, сочетанной травмой в состоянии комы госпитализирован в реанимационное отделение той же больницы. Водитель КамАЗа не пострадал. Спасатели оперативно обесточили поврежденные автомобили, предотвратив их возгорание», — уточнил Дмитрий Чебочкин.