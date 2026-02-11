Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Богородском городском округе

В четверг, 22 января, сотрудники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выехали для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на дороге местного значения между деревней Мамонтово и озером Луковое в Богородском городском округе.

Начальник части Сергей Сергеев сообщил, что утром в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2114 и пассажирского автобуса ПАЗ.

На место оперативно прибыли работники пожарно-спасательной части, сотрудники ГАИ и скорой медицинской помощи. Спасатели оградили место происшествия дорожными конусами и отключили аккумуляторы на обоих транспортных средствах. Специалисты осмотрели и эвакуировали 19 пассажиров автобуса, никто из них не пострадал. Водителю автобуса медицинская помощь не потребовалась.

Водитель ВАЗ-2114 оказался зажат деформированными конструкциями своего автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего 2004 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в Центральную городскую больницу города Ногинска. Также работники подразделения убрали разбитые детали автомобилей с проезжей части.